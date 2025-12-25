Tessellations
Defend your Moat
AI should track your very specific business model.
12 hrs ago
•
Michael David Cobb Bowen
1
37:56
ODSC-AI Day 6 Review
It's all becoming clear.
Feb 6
•
Michael David Cobb Bowen
1
ODSC-AI Day 5 Review
Augmented recap
Feb 5
•
Michael David Cobb Bowen
2
January 2026
Two Weeks of Tweaks
ODSC-AI Immersion
Published on Stoic Observations
•
Jan 31
Everyone's an AI Script Kiddie
Or maybe it's just me.
Jan 26
•
Michael David Cobb Bowen
1
ODSC AI Week One
Whirlwind of practical knowledge.
Jan 23
•
Michael David Cobb Bowen
3
State Machines for the Judiciary
What if you could...
Jan 13
•
Michael David Cobb Bowen
3
1
Not Worrying About China
GPS for example
Jan 4
•
Michael David Cobb Bowen
5
1
December 2025
Consulting Concepts: AI vs IP
Off the cuff.
Dec 25, 2025
•
Michael David Cobb Bowen
3
1
ISTD vs Medallion
Subtle differences. What's in your data lake?
Dec 15, 2025
•
Michael David Cobb Bowen
2
1
Early December AI Brain Dump
The machines have patience.
Dec 11, 2025
•
Michael David Cobb Bowen
2
Idempotent Kafka, Prompt Mania
Straight to the points.
Dec 1, 2025
•
Michael David Cobb Bowen
1
